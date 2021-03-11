شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: الحكومة تولى أهمية قصوى لتطوير البنية التحتية لمحطات معالجة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بأن يتواكب افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة مع الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذي سيمنح للوزارات أدوار أكثر، ويحمل القطاع الخاص مسئولية أكبر في التخلص الآمن من مخلفاته سواء الخطرة أو غيرها.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تولى أهمية قصوي لتطوير البنية التحتية لمحطات معالجة المخلفات بمختلف أنواعها على مستوي محافظات الجمهورية بالإضافة لتعزيز القدرات المؤسسية لتلك المحطات لإحداث تحول جذرى ورفع كفاءة منظومة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات.

وقال شعراوى أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت إنشاء خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٥ مليون جنيه بسعة 70 ألف طن، وإنشاء عدد ٢ محرقة بسعة طن في الساعة، بتكلفة 4،5 مليون جنيه، وافتتاح وحدة الفيزوكيميائية بعد تأهليها بتكلفة ٩٠٠ ألف جنيه بموارد المحافظة .

وشدد وزير التنمية المحلية على التعاون المثمر بين وزارات الدولة المصرية على أرض المحافظات وصولاً إلى تحسين جودة الحياه للمواطن المصري بالإضافة إلى الإرتقاء بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في إطار متابعة مستمرة من القيادة السياسية واجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة كافة المستجدات أولاً بأول .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة.

