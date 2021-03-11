شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف الباكستاني يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، اليوم الخميس، الدكتور نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية والحوار بين الأديان بباكستان إلى مطار القاهرة الدولي للمشاركة في المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي تبدأ فعالياته يوم السبت المقبل الموافق 13 مارس الجارى، تحت عنوان (حوار الأديان والثقافات).

وكان في استقبال وزير الأوقاف الباكستانى في المطار الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف .