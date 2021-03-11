شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبداللطيف مديراً جديداً لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا حمل رقم 26 لسنة 2021، بتكليف الدكتورة منى محمود عبداللطيف محمود، عميد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، فى برج العرب، للقيام بأعمال مدير المدينة لمدة عام أو لحين الإنتهاء من إجراءات تعيين مديراً للمدينة أيهما أقرب بجانب أعمال وظيفتها الأصلية، وذلك خلفاً للدكتورة مها الدملاوى.

يشار الى أن الدكتورة منى عبد اللطيف أستاذ باحث بقسم بحوث تكنولوجيا التصنيع بالمدينة، وحصلت على دكتوراه فى الهندسة الكيميائية من جامعة الاسكندرية، وشاركت فى تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات و الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، كما أنها عضو مشارك في عدد من الجمعيات العلمية العالمية والمحلية، وممتحن للعديد من رسائل الماجستير و الدكتوراة بالجامعات المصرية (الإسكندرية - دمنهور والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا)، وعضو مشارك فى التحكيم بالعديد من المجلات الدولية.

كما أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بجامعة الإسكندرية (كلية الهندسة - كلية العلوم و كلية طب اسنان) ومعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الاسكندرية، كما انها نشرت أكثر من 60 بحث علمى في المجلات العلمية الدولية ذات معامل تأثير عالى، وحصلت على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت مسمى "تحضير مادة فانيدات الزركونيوم ذات أبعاد نانومترية واستخدامها كمبادل أيونى" .