شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع سكر أبو قرقاص تعلن استقبال محصول القصب من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، عن استقبال محصول قصب السكر من المزارعين والهيئات الزراعية، الراغبين في توريد محصول القصب الخاص بهم للمصانع لموسم ٢٠٢٠م _٢٠٢١.

وأكد بيان للمصانع، أنها على استعداد لاستقبال أى كميات من المحصول، حتي نهاية الموسم، وهي النهاية التي يتم تحديدها عن طريق المصانع، وأن الزرّاع والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي، المتعاقدين مع المصانع، عليهم سرعة التوجه إلى مهندسي المناطق بمكاتب التخصصية لتحديد العربات اللازمة لشحن محصولهم من القصب.