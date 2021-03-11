شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع أعمال تغطية خليج أبو حاكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تغطية خليج أبوحاكم الرابط بين طريق ميت أبوعلى أبوحاكم وطريق الأحرار بمركز الزقازيق، بطول 1400 متر وبتكلفة مبدئية 7 مليون جنيه، للمساهمة في تخفيف الضغط على كوبري شرويدة وتقليل حدة الزحام داخل المدينة ،وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن، مشدداً على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع ،لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق ،مع إلزام الشركات المنفذة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حرصا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان ،رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن خليج أبوحاكم بطول 5.750 كم يخدم زمام 2000 فدان بمركز الزقازيق وجاري تنفيذ أعمال تغطية جزء منه بطول 1400م، وبتكلفة 7 مليون جنيه على مرحلتين، المرحلة الأولي تشمل تغطية الخليج بمواسير خرسانية بقطر 1.5 متر، وعمل بيارات منفصلة لسهولة الصيانة وعمل فتحات للمساقي، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تغطية 600 متر بنسبة تنفيذ 45 % ،وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد .

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن المرحلة الثانية سوف تشمل أعمال الرصف والتطوير، بوضع طبقات أساس وطبقات أسفلتيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل ،وذلك لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق وتحقيق أقصى درجات الأمان لأصحاب السيارات والمسافرين