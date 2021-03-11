شكرا لقرائتكم خبر عن آخر حصيلة لحريق مصنع العبور .. مصرع 20 وإصابة 24 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة لحريق مصنع الملابس بالعبور، والمباني المجاورة، لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

محافظ القليوبية يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق مصنع العبور

وتابع المحافظ، أعمال إطفاء، حريق مصنع العبور، على مدار الساعة فور تلقيه بلاغا بنشوب الحريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور.

وقال بيان صادر عن محافظة القليوبية، إن الحريق نشب في حوالى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، والمصنع مكون من أربعة طوابق حيث تم توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية، و4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك و2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية باجمالى 15 سيارة إطفاء.

محافظ القليوبية يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق مصنع العبور

أسفر الحادث حتى الان عن وفاة 20 شخصا، تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما اصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفي بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجار أعمال التبريد.

محافظ القليوبية يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق مصنع العبور

محافظ القليوبية يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق مصنع العبور

وقدم المحافظ العزاء لأسر المتوفين ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، موجها الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.

ومن جانبه وجه الهجان بإستمرار عملية التبريد وحماية أرواح المواطنين. ومن جانبه تقدم المحافظ بالشكر لرجال الحماية المدنية على جهودة في إطفاء الحريق

محافظ القليوبية يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق مصنع العبور

محافظ القليوبية يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق مصنع العبور