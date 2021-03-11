شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية الثروة السمكية: سحب عينات من بحيرة قارون لتحديد خطط الاستزراع السمكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنه سيتم سحب عينات من مياه بحيرة قارون بالفيوم وتحليل خواصها وإعداد تقرير للعرض على وزارة البيئة، للوصول إلى قرار بشأن خطط الاستزراع السمكي داخل البحيرة، موضحًا أن طبيعة المياه سوف تحدد مستويات الدعم التي يمكن تقديمها في الوقت الحالي، بشكل يراعي الصيادين والفئات المستفيدة الأخرى.

وأضاف رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية في تصريحات صحفية، الخميس، أن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة في التعامل معها، وتعاني العديد من المشكلات، موضحًا أن هناك محاولات كثيرة خلال السنوات الماضية للتغلب على المشكلات التي تواجه البحيرة، ولدينا آمال كبيرة في التغلب على جميع التحديات، وإن الحكومة لديها خطط لتحسين حالة المياه في البحيرة ومتابعة المزارع السمكية

وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية إن لدي الهيئة مخطط للعمل بمشاركة كل الجهات المعنية على حل مشاكل النهوض ببحيرة قارون، مشددًا على أن ملف صحة الأسماك يحتاج إلى مجهودات كبيرة، وانه قام بإصدار توجيهات لمتابعة جميع المزارع السمكية الخاصة والوقوف على جودة المنتج ومدى صلاحيته للتصدير.

وأكد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية حرص الدولة على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالتعاون مع الجهات المعنية، كونها مصدر غذائي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية والعمل التشاركي وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة واضحة التفاصيل للسيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي.

وأشار «مصيلحي»، إلى إنه تم وضع حلول نهائية وتنقية مياه البحيرة من الملوثات العضوية، وتقليل نسب الأملاح بها استناداً إلى الدراسات العلمية، موضحا إن مشروع رفع كفاءة محطة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، والقرض الأوربي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وإنشاء مشروع جديد لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون، تؤثر إيجابيا على تحسين خواص مياه البحيرة وتخفيض نسبة الملوحة بها.