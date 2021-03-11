شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» يعلن خطة استئناف الدراسة بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية منذ قليل خطة استئناف الدراسة بجميع مدارس محافظة المنوفية خلال الفصل الدراسي الثاني.

من جانبه صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أنه سيتم موافاة المدارس بخطة توزيع المناهج والامتحانات الشهرية وكل التعليمات المتعلقة فور ورودها من الوزارة، كما شدد على مراعاة واتباع كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وأكد مدير مديرية تعليم المنوفية أن أيام الدراسة بمدارس المحافظة 5 أيام أسبوعيًا، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الأجازات الاستثنائيـة والتناوب وعودة جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس إلى أعمالهم مع مراعاة ألا تقل ساعات العمل عن 35 ساعة أسبوعيًا، ويستثنى من ذلك المصابون بفيروس كورونا المستجد أو المخالطين لهم بموجب تقارير طبية رسمية معتمدة

ووجه مدير مديرية تعليم المنوفية بوضع الجداول بما يتناسب مع الظروف الراهنـة وتوزيع وتقسيم حضور الطلاب على مدار أيـام الدراسة بالأسبوع وفقا لظروف كل مدرسـة وبالتنسيق التام مع التعليم المختص بالإدارة والمديرية وبما يضمن عدم تواجد جميع طلاب المدرسة في وقت واحـد.

وفي ذات السياق، شدد مدير المديرية على استمرار تطهير المدارس وتعقيمها يوميـا قبل وبعد نهاية اليوم الدراسي مع ضرورة المتابعة الدقيقة للطلاب والعاملين واتخاذ كل الإجراءات اللازمـة فور الاشتبـاه بالإصابـة وإبلاغ الإدارة والمديرية فور حدوث أي مشكلة