شكرا لقرائتكم خبر عن الفن شارعنا .. فيلم بسينما الهناجر 13 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف سينما الهناجر «بساحة الأوبرا»، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء السبت 13 مارس، نادي السينما المستقلة للشباب، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

حيث يعرض الفيلم التسجيلي القصير«الفن شارعنا» للمخرجة نفرتاري جمال، كما تعرض عدد من الأفلام الروائية القصيرة وهي: «غني» اخراج محمود خواجة، «ضل ونور» اخراج محمد ناصر، «الترابيزة اللي في الاخر» اخراج بسنت غنيمي، ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي .