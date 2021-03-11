شكرا لقرائتكم خبر عن «البعثات الأثرية» تدعوا العالم إلى زيارة مصر والتعرف على حضارتها العريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا كل من مدير البعثة البولندية العاملة بمعبدالدير البحري، ومدير البعثة الفرنسية العاملة بمنطقة المدامود، العالم إلى زيارة مصر واكتشاف كنوزها الأثرية الفريدة.

تضم المنطقة معبدًا بطلميًا شيده الملك بطليموس الثاني، وانتهى بناءه في عهد الملك بطليموس السادس، حيث كُرس لعبادة ثالوث المعبود «مونتو» وزوجته وابنه.

ويتكون المعبدمن صرح، وفناء، وبهو أعمدة، ثم قدس الأقداس. وقد جمع المعبدفي تكوينه بين العناصر المعمارية المصرية واليونانية الرومانية وإن كانت الأساسات الأولى للمعبدترجع لعصر الدولة الوسطى.

وعرفت في النصوص المصرية القديمة باسم «مادو» الذي أصبح في العربية «المدامود».

ومن أمام معبدالملكة حتشبسوت بالدير البحري تحدث مدير البعثة المصرية البولندية عن المعبدوتاريخه والنقوش الرائعة التي تزين جدرانه واصفا إياه بأكبر وأروع المناطق الأثرية في العالم، داعيا العالم بضرورة زيارة المعبدواكتشاف روائعه.

قامت الملكة حتشبسوت (حوالى 1473 – 1458 ق.م.)، وهي الملكة التي حصلت على لقب فرعون، ببناء معبداً جنائزيا لها بالدير البحري، على الضفة الغربية لمدينة الأقصر، قام بتصميمه سنموت الذي كان يحمل لقب كبير سقاة آمون.

ويتكون المعبدمن ثلاثة مستويات، يحتوى كل منها على صف من الأعمدة في نهايته، وفي المستوى الأعلى، يقع فناء مفتوح خلف صف أعمدته، تتقدمها تماثيل لحتشبسوت بهيئة أوزيريس إله الموتى.

زينت جدران المعبدبمناظر تمثل طقوس المعبد، والأعياد الدينية، وكذلك نقل المسلات من المحاجر إلى معبدالكرنك، ولعل من أكثر المناظر تميزاً تلك الموجودة بالشرفة الوسطى، والتي تصور بعثة حتشبسوت إلى بلاد بونت، بالإضافة إلى الثروات والحيوانات الغريبة التي جلبها المصريون معهم من هناك، كما تصور المناظر كيف أصبحت حتشبسوت ملكاُ شرعياً للبلاد.

ومن منطقة المدامود التي تبعد بعض الكيلومترات شمال الكرنك، تحدث مدير البعثة الفرنسية عن الدراسات العلمية التي تقوم بها البعثة، موجها الدعوة للعالم لزيارة هذه المنطقة واكتشاف ما بها من كنوز أثرية.