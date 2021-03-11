شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع انخفاضا جديدا فى الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوى الذى تعرضت له البلاد خلال اليومين الماضين تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وبأعلى من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام بنحو 7 درجات كاملة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن المرتفع الجوى الذى يتقدم حاليا على محافظات الجمهورية تسبب فى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسجلت الحرارة 26 درجة مئوية مقارنة بأمس حيث وصلت الحرارة إلى 34 درجة، متوقعة انخفاضا آخر في درجات الحرارة غدا الجمعة لتسجل نحو 23 درجة.

ونصحت "شاكر" المواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرا للتقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة، متوقعة سقوط أمطار على بعض مناطق السواحل الشمالية اليوم وغدا، مع عودة ظهور الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة.