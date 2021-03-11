شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية: مصرع 20 شخصا وإصابة 24 آخرين فى حريق مصنع العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محافظة القليوبية، بيانا حول تداعيات حريق بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم.

وأكدت المحافظة، أن اللواء عبد الحميد الهجان تابع على مدار الساعة فور تلقيه بلاغا بنشوب حريق باحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة اسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم والمصنع مكون من أربعة طوابق، حيث تم توجيه عدد 6 سيارات اسعاف من محافظة القليوبية وعدد 4 سيارات اسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالى 15 سيارة إطفاء.

وأكدت المحافظة، أن الحريق أسفر حتى الآن عن مصرع 20 شخصا، تم نقل 16 منهم الى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة ، كما أصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفي بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وجاري أعمال التبريد.

وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

وتقدم المحافظ بالعزاء لاسر المتوفين ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين موجها الدكتورخالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير اوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.