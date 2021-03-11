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بدء جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى ..صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، جلسة مباحثات ثنائة، مع نظيره السودانى ‏عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.‏

 

وتأتى زيارة رئيس الوزراء السودانى لمصر لمتابعة نتائج الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ‏للسودان يوم السبت الماضى .‏

 

 

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المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء ونظيره السوداني
المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء ونظيره السوداني

 

رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان

 

مدبولى 1

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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