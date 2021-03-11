بدء جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى ..صور

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، جلسة مباحثات ثنائة، مع نظيره السودانى ‏عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.‏

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012