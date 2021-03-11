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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، جلسة مباحثات ثنائة، مع نظيره السودانى عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وتأتى زيارة رئيس الوزراء السودانى لمصر لمتابعة نتائج الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان يوم السبت الماضى .
المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء ونظيره السوداني
رئيس وزراء السودان