شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر ليست ضد التنمية فى أثيوبيا ولكن بما لا يضر مصالح الشعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى ملف سد النهضة، لافتا إلى مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى عبد الله حمدوك، أن مصر حريصة كل الحرص على استكمال المفاوضات، مضيفا قائلا: "نأمل أن تستجيب إثيوبيا بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة".

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.