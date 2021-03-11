شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع العبور وبدء عمليات التبريد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مصنع على مساحة 1500 متر بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، ويتم الآن عمليات تبريد موقع الحريق، تحسبا لاندلاع النيران مرة آخرى بالمكان.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس في القليوبية، وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية والعميد خالد المحمدى رئيس المباحث والعميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وتمت عملية السيطرة على الحريق.



محاولة اطفاء الحريق



لحظة محاولة اطفاء الحريق



دخان كثيف من الحريق



غباء كثيف بسبب الحريق



حريق العبور