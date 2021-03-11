شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكشف شكل الترم الثانى وموعد الامتحانات والدراسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، شكل الترم الثانى واستعداد الوزارة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، موضحا أنه تم البدء فى بث المناهج عبر المنصات والقنوات التعليمية، وتم إصدار تعليمات وكتابين دوريين لتنظيم الفصل الدراسى الثاني أحدهم يتعلق بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، موضحا أن الترم الثانى لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى يؤدى الطلاب 3 امتحانات فى مارس وأبريل ومايو وهذه الامتحانات الثلاثة تمثل 50% من درجة الطالب إضافة إلى 50% بامتحان الفصل الدراسي الأول.

وأضاف نائب الوزير فى رسالة مسجلة لـ"الخليج 365"، أنه تم إصدار جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن جدول أبريل تم فيه مراعاة عيد الأقباط وترحيل الامتحان إلى 28 أبريل بدلا من 25 أبريل، موضحا أن الامتحان فى المواد الخاصة بالأنشطة مثل المجالات والتربية الفنية يتم تقييم الطلاب فيها من قبل معلمى المدرسة تحت إشراف مدير المدرسة فى شهر مايو.

وأوضح نائب الوزير، أن نتيجة الطالب فى الشهادة الإعدادية هى ما يحصل عليه الطالب فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط من مجموع كلى 280 درجة، والاختبار المجمع الذى أدى فيه الطلاب امتحان الفصل الدراسى الأول لن يضاف لمجموع الطالب، كما تم تحديد موعد امتحان تكميلى لطلاب الشهادة الإعدادية الذين لم يؤدوا امتحان الترم الأول، والاختبار التكميلى لن يكون مجمعا، فكل مادة لوحدها لأن الطالب قد يكون اجتاز مادة ولم يوفق فى أخرى، وتم زيادة عدد الأسئلة فى الامتحان التكميلى فمثلا اللغة العربية 15 سؤالا والرياضيات 10 واللغة الإنجليزية 10 والعلوم 8 والدراسات 8 أسئلة فى الامتحان التكميلي، أما الامتحان الأساسى فى الترم الثانى سيكون فى يونيو المقبل.

وكشف نائب الوزير، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحان المواد الدراسية الأساسية لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء 18 مايو المقبل ومادة التربية الفنية يوم الأربعاء 19 مايو ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس 20 مايو، ويتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات، مشيرا إلى أن خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات المواد الأساسية للتخفيف على الطلاب وعدم التواجد أكثر من فترة امتحانية واحدة داخل المدرسة.

وأشار نائب الوزير، إلى أن امتحانات مواد المستوى الرفيع تجرى من قبل المدارس من لم يمتحن مواد المستوى الرفيع قبل وقف الدراسة خلال ديسمبر المتضى سيؤدى الامتحان فى المنهج بالكامل.

وأكد نائب الوزير، أنه لا تغيير فى مواصفات الورقة الامتحانية فى المواد الأساسية لامتحانات الشهادة الإعدادية، الذى يعقد فى يونيو المقبل، فمثلا لو كان امتحان اللغة العربية يتضمن 5 أسئلة فى الظروف الطبيعية سيكون امتحان اللغة العربية فى الامتحان المقبل للثالث الاعدادى 5 أسئلة أيضا دون تغيير، قائلا: مواصفة الامتحان كما هى.

وعن الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، أشار نائب الوزير إلى أنه عقب انتهاء امتحان كل صف دراسى بالفصل الدراسى الأول، تم توفير المناهج عبر المنصات والقنوات، وهذا الترم سيكون مهم للطلاب، مطالبا المدارس بوضع الجداول، والحضور فى المدرسة اختيارى وعلى ولى الأمر أن يبلغ المدرسة بأن ابنه يستكمل المنهج أونلاين، موضحا أن الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى محدد لها 4 أيام حضور حسب جدول كل مدرسة ولا توجد اختبارات أو امتحانات فى هذه الصفو ولكن يتم تقييمهم من خلال استمارة لقياس مهارات فردية وجماعية.

وعن الطلاب الذين تعذر حضورهم امتحان الترم الأول لظروف مرضية أو خلافه، قال حجازى، إن هناك فرصة امتحانية فى شهر إبريل كما تم منح مدير المديرية سلطة عقد امتحان لمن لديهم عذر بعد تجميعهم.

ولفت نائب الوزير، إلى أن ما يتم تدريسه هو من يمتحن فيه الطالب بكل شهر بواقع 3 امتحانات لصفوف النقل فالطالب عقب اختباره فى مقررات شهر مارس لن يكون مطالبا بها فى امتحان أبريل أو مايو وأيضا ينطبق هذا الإجراء على مقررات أبريل ومايو حتى انتهاء الامتحانات الثلاثة.

وجه نائب الوزير، رسالة إلى أولياء الأمور بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى، قائلا: كل اللى يهمنى أولادنا يتعلموا وليس النجاح علشان يقدر يتعلم ويواصل الدراسة والتعلم خلال السنوات المقبلة، فالتعلم هو الأساس، مؤكدا أنه لا يوجد حذف فى مناهج الفصل الدراسي الثانى.