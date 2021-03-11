شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة على السلوم ومطروح واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تغيرات فى الكتلة الهوائية التى تؤثر على البلاد، وذلك بعد وصول الموجة الحارة لذروتها.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات البلاد، حيث يصل الانخفاض من 6 لـ8 درجات ويمتد لجنوب الصعيد الجمعة والسبت.

وأوضح شاهين، أن هناك فرص لتكون سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مطروح والسلوم قد تمتد للإسكندرية، ومع يوم الجمعة تمتد لشمال الدلتا فى بلطيم ورشيد وبورسعيد ورفح والعريش، مع وجود اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ4 أمتار.

وكشف شاهين، عودة الشبورة المائية فى الظهور مرة أخرى، ولكن بشكل لا يؤثر على القيادة على الطرق، موجها للمواطنين الحذر فى تخفيف الملابس ومتابعة النشرة الجوية بشكل يومى.

ويشهد الطقس اليوم، الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على شمالى البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و 8 درجات ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة ، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 15 درجة.