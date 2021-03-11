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الصحة تكشف 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كشف وزارة الصحة والسكان عن 10 قواعد ذهبية لحماية طلاب المراحل المختلفة بالمدارس من عدوى .

 

وتضمنت القواعد الذهبية العشر لحماية الطلاب من عدوى الفيروس، بالمدارس1- غسل الطلاب لليدين جيدًا بالماء والصابون وبشكل مستمر. 2- الحفاظ على التهوية الجيدة داخل المدارس وفي أتوبيسات نقل الطلاب.

3- الاكتفاء باستخدام الطلاب لأغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين.

4- ترك مسافة آمنة بين الآخرين، ووضع علامات - إن أمكن - لتحديد المسافات بين الطلاب.

5- الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن.

6عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه.7-تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية. 

8-الحرص على ممارسة التمرينات الخفيفة بالمنزل قبل النزول في الصباح.

9- لا مصافحة، لا معانقة، لا تقبيل".. والتنبيه بشدة على تطبيق الممنوعات حفاظا على صحة الطلاب.

10- عدم لمس الطلاب لأغراض الآخرين أو حرف السلم أثناء لصعود والنزول.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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