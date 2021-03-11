شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزارة الصحة والسكان عن 10 قواعد ذهبية لحماية طلاب المراحل المختلفة بالمدارس من عدوى فيروس كورونا المستجد

وتضمنت القواعد الذهبية العشر لحماية الطلاب من عدوى الفيروس، بالمدارس1- غسل الطلاب لليدين جيدًا بالماء والصابون وبشكل مستمر. 2- الحفاظ على التهوية الجيدة داخل المدارس وفي أتوبيسات نقل الطلاب. وتضمنت القواعد الذهبية العشر لحماية الطلاب من عدوى الفيروس، بالمدارس1- غسل الطلاب لليدين جيدًا بالماء والصابون وبشكل مستمر. 2- الحفاظ على التهوية الجيدة داخل المدارس وفي أتوبيسات نقل الطلاب.

3- الاكتفاء باستخدام الطلاب لأغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين.

4- ترك مسافة آمنة بين الآخرين، ووضع علامات - إن أمكن - لتحديد المسافات بين الطلاب.

5- الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن.

6عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه.7-تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية.

8-الحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل قبل النزول في الصباح.

9- لا مصافحة، لا معانقة، لا تقبيل".. والتنبيه بشدة على تطبيق الممنوعات حفاظا على صحة الطلاب.

10- عدم لمس الطلاب لأغراض الآخرين أو حرف السلم أثناء لصعود والنزول.