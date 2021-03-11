شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد رفع كفاءته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الخميس، مجمع محاكم مصر الجديدة، بعد رفع كفاءة المبنى من الداخل والخارج وقاعات الجلسات وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، كما تم تزويد المحكمة بمكينة خدمات التحول الرقمى، ومن خلالها يمكن للمواطن استخراج ما يحتاجه من أوراق وشهادات .



المستشار عمرو مروان وزير العدل يزور محاكم مصر الجديدة



النيابة العامة



خدمات التحول الرقمى