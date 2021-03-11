شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى إحتمال سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الشرقية.

وتتجه الحرارة اليوم نحو الانخفاض على مناطق شمال الجمهورية، ويكون الطقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، يميل للبرودة نسبيًا على الساحل الشمالي الغربي، يكون معتدل إلى مائل للحرارة على المناطق الداخلية من الشمال، حار على شمال ووسط الصعيد وشديد الحرارة جنوبًا، ويكون الشعور بالطقس بارد ليلًا على مدن الساحل الشمالي، يميل للبرودة بتقدم ساعات الليل على باقي الأنحاء ويبقى معتدل جنوبًا.

وتظهر السحب على مناطق من شمال الجمهورية، تزداد كمياتها احيانًا مع فرصة لهطول الامطار في وقت متأخر من الليل على الساحل الشمالي الشرقي فيما تكون الأجواء مشمسة إجمالًا على باقي المناطق.

وتكون الرياح نشطة على مناطق شمال الجمهورية، يصحبها هبات قوية على مدن الساحل الشمالي ليلًا، تكون معتدلة على باقي الأنحاء على أن تنشط في وقت متأخر من الليل أيضًا.

أما حالة البحرين فيميل البحر المتوسط للاضطراب، يكون شديد الاضطراب ليلًا، والبحر الأحمر معتدل نهارًا، يضطرب تدريجيًا خلال الليل بالإضافة للخليجين.