شكرا لقرائتكم خبر عن 99.9 % نسبة حضور طلاب الثانوى فى امتحان التطبيقات الرياضية.. و99.6% بالجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن 376 ألفا و503 طلاب/طالبات بالصف الثاني الثانوي، اليوم، الخميس، من أداء امتحان التطبيقات الرياضية، للشعبة العلمية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي بدأت يوم الأحد 28 فبراير حتي 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان التطبيقات الرياضية 99.7%، من إجمالي حضور 377 ألفا و475 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

بينما تمكن 208 آلاف و258 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 209 آلاف و46 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 6378 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة التطبيقات الرياضية من إجمالي 6754 طالبا/طالبة بنسبة حضور 94.4%، بينما أدى 20530 طالب وطالبة الامتحان في مادة الجغرافيا من إجمالي 21184 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.9%.