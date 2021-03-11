القوات المسلحة تنشر فيديو بعنوان "الانتقاء والتوجيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، مقطع فيديو بعنوان "الانتقاء والتوجيه"، أحد أفرع القوات المسلحة والذي أنشئ عام 1967.

ويعد قطاع "الانتقاء والتوجيه" أحد أفرع القوات المسلحة المصرية، المسئول عن عملية اختيار وتوزيع المجندين داخل أسلحة القوات المسلحة المختلفة.

ويعمل قطاع الانتقاء والتوجيه، على تحديد الأفراد الأنسب للأسلحة والتخصصات المناسبة، حسب قدراتهم من خلال التحليل النفسي والثقافي والصحي.