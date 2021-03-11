شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية توافق على جدولة مديونيات الورش الحرفية بالمنطقة الصناعية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية على جدولة المستحقات والمتأخرات المالية على أصحاب هذه الورش، وهى أحد أهم المشاكل المتراكمة منذ إنشاء المنطقة الصناعية في عام 1996.

وقال العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية في أسوان إن تدخل محافظ أسوان ساهم في إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل المتراكمة حيث تم أيضاً الموافقة على تمليك هذه الورش للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بعد دفع المستحقات بالكامل.

وأضاف عز أنه تم تكليف شركتى مياة الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإعداد مقايسات إعاده تآهيل المجمع الصناعى على أن يتم تخصيص الوحدات الشاغرة بالمجمع بعد حصرها عن طريق المحافظه، بالإضافة إلى قيام مسئولي الجهاز بزيارة ميدانية للمجمع مرة على الأقل شهرياً للتعامل أولاً بأول مع إحتياجات ومشاكل المستفيدين.