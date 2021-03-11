شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان يزور الكنيسة الكاثوليكية بعد وصوله الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر وممثل قداسة البابا الفاتيكان في بداية زيارته مدينة الغردقة اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي سفير البابا الآباء كهنة جنوب الصعيد أسوان الأقصر قنا البحر الأحمر، ويستقبل قيادات المحافظة بالصالون الملحق بالكنيسة والمبيت.

وتشمل الزيارة غد الجمعة إقامة القداس بالكنيسة بمشاركة الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر والأنبا كلاوديو مطران اللاتين بمصر، بحضور شعب الكنيسة ثم يقوم بجولة ترفيهية ورحلة بحرية بالغواصة من المارينا لمدة ساعتين ويزور المتحف ثم جولة داخل المدينة والمبيت،

ويغادر يوم السبت صباحا إلى مدينة الأقصر.