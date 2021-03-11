شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الفيوم» يتفقد المشاتل.. وندوة للتعرف على المواصفات القياسية للألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وكيل الوزارة أن الوضع الحالي لقطاع المشاتل الزراعية لتوحيد الجهود والتنسيق بين المديرية والقطاع الخاص للمحافظة عليه وتطويره وتنميته، بما يعود على الجميع بالفائدة والجدوى الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد حل للمشاكل التي تعترض هذا القطاع، والنظر في مدى كفاءة مواقع المشاتل الزراعية داخل المحافظة وتحديد المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها.

حيث وجه أصحاب المشاتل الخاصة بضرورة انتقاء الشتلات الزراعية التي تتوافق مع الأصناف المعتمدة لدى الوزارة، والتي تراعي التربة والجدوى الاقتصادية منها، مشددا على أهمية أن يكون تركيزهم منصبا على الإكثار النوعي وليس الكمي، وأن يتم زراعة الشتلات الزراعية، التي تحقق ميزا نسبية عالية حسب كل مركز وأشار على زراعة الأشجار المثمرة بدل من الكافور

كما تفقد وكيل الوزارة، خلال جولة أجراها بمركزي الفيوم وابشواى لمتابعة العمل وتفقد الوضع بالمشاتل والصوب الزراعية، المشتل الخاص بالمديرية مشيدا بالمستوى الذي وجد عليه المشتل، معربًا عن تقديره للجهود المبذول لتحقيق هذا المستوى المتميز.

ووجه وكيل الوزارة بعمل معرض يضم جميع مشاتل المحافظة مشيرا بضرورة تكثيف الجهود بالمشاتل الخاصة بالمواطنين وتطوير العمل بها، وأبدى عددا من الملاحظات للقائمين عليها لتنفيذها، حيث طالب بالاهتمام بنظافة المشاتل والارتقاء بمستواها .

من جانب اخر قامت لجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بمديرية الزراعة بعمل الندوة الثانية بالإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة وايضا الندوة الثالثة بالاداره الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة وذلك بحضور المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة الزراعيه بمركز طامية ومديري الجمعيات الزراعية والمهتمين بمراكز تجميع الالبان والتى تختص بالتوعية والارشاد باهمية مراكز تجميع الالبان واهتمام الدولة بها وشرح خطوات التطوير وكبفية التعرف على المواصفات القياسية لمراكز تجميع الالبان والتي تتيح لها التمويل من البنك الزراعى بناء على مبادرة التطوير وتم الرد على الاسئلة والاستفسارات التي طرحت من قبل الحاضرين ومديرى الجمعيات الزراعية بمركزي طامية وسنورس

وحاضر في الندوات المهندس ايمن نعمان مدير عام الانتاج الحيوانى والمهندس سمير صبرى على والدكتورة البيطرية امانى فوزى والمهندس محمد عبدالعاطى رئيس قسم الانتاج الحيوانى بالادارة .