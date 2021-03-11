شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان: البشر في مصر يندمجون ويتعايشون بسرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد زيارة استمرت أكثر من 5 أيام لسفير الفاتيكان بمصر، لإيبارشية أبوقرقاص وملوي للأقباط الكاثوليك، يتوجه اليوم القاصد الرسولي المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان، لزيارة إيبارشية طيبة جنوبا، بدعوة من الأنبا عماوئيل، مطران الإيبارشية، ومن المقرر أن تستمر الزيارة الرعوية لإيبارشية طيبة حتى الأحد المقبل.

ويستقبل الأنبا عمانوئيل، سفير الفاتيكان بتنظيم حفل استقبال على شرف السفير بمدينة الغردقة، بحضور القيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية في محافظة البحر الأحمر.

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ومن المقرر أن يشارك السفير الأنبا عمانوئيل في القداس الإلهي، غدا الجمعة، بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، ويلتقي بعدها بأبناء رعايا محافظة البحر الأحمر، والأب القمص يؤانس أديب الراعي ووكيل المطرانية بالمنطقة.

كما يشارك الأنبا عمانوئيل، الأحد المقبل، القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس بحجازة ويلتقي بعدها بأبناء الرعية.

بالطبل والمزمار والرقص بالحصان أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بمصر - صورة أرشيفية

كان سفير الفاتيكان أعرب أثناء زيارته للمنيا، عن أهمية مصر بالنسبة للفاتيكان قائلا: إن مصر لها وضع خاص ومكانة هامة عند قداسة البابا فمصر، من أفريقيا لأسيا ومصر هي الجسر الذي يربط الشمال والجنوب وهي هبة النيل ومهد الحضارات.

بالطبل والمزمار والرقص بالحصان أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بمصر - صورة أرشيفية

وأعرب سفير الفاتيكان عن سعادته بحسن الاستقبال الرائع الذي لمسه من شعب محافظة المنيا وأكد أن الشعب المصري شعب رائع وواعي ومثقف خاصة ما شهده، خلال الكورال الذي استمع له في الحفل.

وأكد أن الخير دائماً ينتصر لأنه أقوى من الشر، مشيرا إلى أن مصر هي بلد التنمية يندمج فيها جميع البشر ويتعايشون بسرعة.

بالطبل والمزمار والرقص بالحصان أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بمصر - صورة أرشيفية

كان أهالي المنيا من الأقباط والمسلمين حرصوا على استقبال سفير الفاتيكان بمنتهى الحفاوة في كل المناطق التي زارها، فقابلوه بالمزمار والطبل والرقص على الحصان، وبالإعلام وهناك من استقبلوه برقص العصا والتحطيب وآخرين بالورود والحلوى.

بالطبل والمزمار والرقص بالحصان أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بمصر - صورة أرشيفية

وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك برئاسة الأنبا بشارة جودة، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وقرع الأجراس، وحرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة أوقاف المنيا، على تكريم الضيف بحضور حفل ختام زيارته، التي تبادلوا فيها دروع التكريم بين البلدين.