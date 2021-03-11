شكرا لقرائتكم خبر عن 25 برنامجا تعليميا بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، ان الجامعة تتيح الدراسة بـ25 برنامجا تعليميا حديثا بدءا من العام الجامعى المقبل 2021/2022.

وأوضح «الجوهرى»، أن الجامعة تقدم نمط جديد في التعليم بمواصفات عالمية لا يقتصر على انشاء كليات مكدسة بالجهاز الأكاديمي بل يهتم بتقديم البرامج التعليمية في أحدث التخصصات في العالم، مشيرا إلى أن هناك 10 برامج تم إعدادها ومن المقرر تقديمها إلى المجلس الأعلى للجامعات لمراجعتها واعتمادها، فضلاً عن برامج أخرى يجرى اعدادها وتقديمها.

وأضاف رئيس الجامعة ان البرامج التعليمية في الجامعة تطورت على 3 مراحل حيث بدأت في عام 2010، برامج ماجستير والدكتوراه في كلية الهندسة، وفى عام 2013 تم التوسع مع الجانب اليابانى وتم زيادة 4 برامج في كلية العلوم الاساسية والتطبيقية وأصبحت برامج الدراسات العليا 12 برنامجا، بالاضافة إلى بداية فتح كلية العلوم الإنسانية والدراسات الدولية، وفى 2017 تم فتح مرحلة ثالثة من التوسع في الدراسات العليا وتم فتح برامج جديدة في التعليم الجامعى الاولى .

وأوضح ان الجامعة تقدم برامج حديثة وبعضها لا يوجد له مثيل في مصر ومن بينها برنامج الهندسة المعمارية المستدامة المعتمدة على الطاقة الخضراء وبرامج علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، ولدينا برامج لخدمة المجتمع مثل برامج النسيج وصناعة الادوية والصناعات الغذائية وتنقية المياة ومؤخرا تم استحداث برامج مهنية سواء دبلومة أو ماجستير لراغبى الارتقاء بمهنتهم.