شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضي» يوجه بتشكيل لجنة لفحص حالات تكافل وكرامة بجميع مراكز المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر اللقاء وكلاء الوزارة ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية، حيث ناقش المحافظ العديد من القضايا المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين للعمل على إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات من خلال التنسيق بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية ولتعظيم الاستفادة من كافة إمكانات المحافظة وتحقيقا للصالح العام.
وجه نواب البرلمان، عظيم الشكر لمحافظ المنيا، للاشراف والمتابعة المستمرة لاعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا باجمالي 192 قرية وتوابعها لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري.
أكد محافظ المنيا أن نواب البرلمان هم من يمثلون كافة فئات الشعب، وهم لسان حال الشارع المنياوي لنقل نبض الجماهير واحتياجاتهم، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري، الشؤون القانونية، والمراكز التكنولوجية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لفحص حالات تكافل وكرامة بجميع مراكز المحافظة، بهدف تحديد الفئات المستحقة بالمعاينة على الطبيعة وفقا للمعايير مع تحديد أسباب الاستبعاد لضمان وصول الدعم للمستحقين.
قال المحافظ، إن هناك العديد من المحاور لتلقي شكاوى المواطنين منها بوابة الشكاوى الحكومية، مبادرة صوتك مسموع، ومكاتب خدمة المواطنين بنطاق المحافظة، وفور عرض الشكوى يتم تحويل الموضوع للجهات المعنية وإيجاد حلول لتلك الشكاوى وإزالة أسبابها.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، موقف الوحدات الصحية التي يتم تطويرها والمدرجة بمبادرة حياة كريمة لتطويرها وإعادة هيكلتها، مؤكدا ان الدولة حريصة على تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل والتي تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ضمن خطة الدولة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي.