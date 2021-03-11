شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضي» يوجه بتشكيل لجنة لفحص حالات تكافل وكرامة بجميع مراكز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر اللقاء وكلاء الوزارة ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية، حيث ناقش المحافظ العديد من القضايا المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين للعمل على إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات من خلال التنسيق بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية ولتعظيم الاستفادة من كافة إمكانات المحافظة وتحقيقا للصالح العام.

وجه نواب البرلمان، عظيم الشكر لمحافظ المنيا، للاشراف والمتابعة المستمرة لاعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا باجمالي 192 قرية وتوابعها لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري.

أكد محافظ المنيا أن نواب البرلمان هم من يمثلون كافة فئات الشعب، وهم لسان حال الشارع المنياوي لنقل نبض الجماهير واحتياجاتهم، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري، الشؤون القانونية، والمراكز التكنولوجية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لفحص حالات تكافل وكرامة بجميع مراكز المحافظة، بهدف تحديد الفئات المستحقة بالمعاينة على الطبيعة وفقا للمعايير مع تحديد أسباب الاستبعاد لضمان وصول الدعم للمستحقين.

قال المحافظ، إن هناك العديد من المحاور لتلقي شكاوى المواطنين منها بوابة الشكاوى الحكومية، مبادرة صوتك مسموع، ومكاتب خدمة المواطنين بنطاق المحافظة، وفور عرض الشكوى يتم تحويل الموضوع للجهات المعنية وإيجاد حلول لتلك الشكاوى وإزالة أسبابها.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، موقف الوحدات الصحية التي يتم تطويرها والمدرجة بمبادرة حياة كريمة لتطويرها وإعادة هيكلتها، مؤكدا ان الدولة حريصة على تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل والتي تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ضمن خطة الدولة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي.