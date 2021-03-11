شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية في الشرقية من الحملات الدورية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة حالة تعدي عبارة عن حفر مجهزة لصب قواعد خرسانية على مساحة ٢٦٠ متر، بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية، وتسليم الأرض للجمعية الزراعية للحفاظ عليها من التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون، من إزالة سور مخالف على الطريق الرئيسي الزقازيق منيا القمح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.