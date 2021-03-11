شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. عودة دورات كرة القدم الرمضانية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الرياضة في الجامعات وضرورة عودة الرياضة بالتوازي مع عودة الدراسة للجامعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، مشيدًا بالمسابقات الرياضية الالكترونية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا.

وتبني الوزير خلال فكرة تنظيم دورات رمضانية كفرصة لعودة النشاط الرياضي بالجامعات خاصة في ظل توافر البنية التحتية لتنظيم تلك الدورات في شتى المسابقات.

وثمن الوزير خلال افتتاح أعمال تطوير وتجديد مبني الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

ودعا الوزير لمزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاستفادة من خبراتها في مجالات تنظيم البطولات لاسيما بعد نجاح بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت مؤخرًا بمصر.

وشدد عبدالغفار على أهمية انتظام ممارسة الرياضة وتنظيم المسابقات في الجامعات والأثر الإيجابي لذلك صحيًا ونفسيًا لدى الطلاب.

ومن جانبه عبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في تنظيم مسابقات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأكد د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد في كلمته على أهمية استمرار النشاط الرياضي الجامعي من خلال المسابقات التي ينظمها الاتحاد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة «حرم جامعي رياضي صحي» على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.