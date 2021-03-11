شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدل الستار على امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١ فى الإسكندرية اليوم الخميس، حيث انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي من إتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادتي التطبيقات الرياضية والجغرافيا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إنه تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة التطبيقات الرياضية والجغرافيا وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم.

وأكد أن متابعة امتحان الصف الثاني الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.