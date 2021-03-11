شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 53 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 11 مدرسة في فاقوس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جاري الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 11 مدرسة بمركز ومدينة فاقوس، لتوفير 148 فصل وبتكلفة مالية بلغت 53 مليون و300 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات إنشاء مدرسة حامد عبدالعزيز محيسن للتعليم الأساسي، لإضافة 22 فصل وبتكلفة 8 مليون جنيه، وإنشاء جديد مدرسة الطيار أبوهاشم الابتدائية، لإضافة 16 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة جزيرة النص الابتدائية، لإضافة 24 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف أنه جاري إحلال كلي لمدرسة الشهيد سالم المنسي الإعدادية، لتطوير 6 فصول وبتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة الشهيد صبحي المنسي الابتدائية، لتطوير 20 فصل وبتكلفة 6 مليون جنيه، وكذلك توسعة مدرسة الدكتور سعيد حسن عبدالعال الابتدائية، لتطوير 12 فصل دراسي وبتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى توسعة مدرسة الديدامون للتربية الفكرية، لتطوير 3 فصول بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و300 ألف جنيه، فضلا عن توسعة مدرسة السعد سالم للتعليم الأساسي، لتطوير 11 فصل وبتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة كفر أبوغنيم للتعليم الأساسي، لتطوير 11 فصل وبتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه، وكذلك توسعة مدرسة سعده أبوخليل للتعليم الأساسي، لتطوير 17 فصل وبتكلفة 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسعة مدرسة النحاسين الإعدادية المشتركة، لتطوير 6 فصول وبتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعه مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد للطلاب حرصاً على مستقبلهم.

أوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة، و4 مباني لإدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1546 فصل جديد، بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، مشددا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال طبقا للمواصفات المحددة، مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة.