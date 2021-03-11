شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية الصحة النفسية لزيادة المناعة .. دورة تدريبية في مديرية الصحة في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الصحة في القليوبية دورة تدريبية لجميع أقسام الثقافة الصحية والإعلام بالإدارات الصحية في إطار التثقيف الصحي ونقل الخبرات التعليمية لتحقيق الصحة للجميع.

قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية إن التثقيف الصحي يرتكز على الإعلام الصحي قبل الاعتماد على الإنجاز الطبي ويستخدم فيه مزيج من الخبرات التعليمية المخططة ووسائل متعددة لتسهيل تبني سلوكيات صحية إيجابية، تنعكس على صحة الأفراد والجماعات والمجتمع.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الدورة التدريبية تدور حول أهمية الصحة النفسية لزيادة المناعة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مؤكدًا أن الحالة النفسية لأي شخص تؤثر بشكل كبير على درجة مناعته سواء بالزياة أو بالنقصان

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الصحة النفسية جزء أساسي لا يتجزأ من الصحة وأن دستور منظمة الصحة العالمية نص على أن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا لا مجرد انعدام المرض أو العجز

أدار الندوة الأطباء ناهد صادق عن إدارة الإعلام والتربية السكانية بالوزارة، ولمياء عن إدارة الإعلام والتعليم والاتصال، وماريان ميلاد بانوب مدير إدارة الثقافة الصحية بالقليوبية.

دورة تدريبيه فى صحة القليوبية

دورة تدريبيه فى صحة القليوبية

دورة تدريبيه فى صحة القليوبية

دورة تدريبيه فى صحة القليوبية