شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن مدينة بني مزار و3 مجالس قروية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا قطع مياه الشرب، غدًا الجمعة، عن مدينة بني مزار و3 مجالس قروية «بني على- أبوجرج- القيس»، وذلك للقيام بأعمال صيانة محطة بني مزار الجديدة.

وطالبت الشركة، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.