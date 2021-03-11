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غدًا.. قطع مياه الشرب عن مدينة بني مزار و3 مجالس قروية في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا قطع مياه الشرب، غدًا الجمعة، عن مدينة بني مزار و3 مجالس قروية «بني على- أبوجرج- القيس»، وذلك للقيام بأعمال صيانة محطة بني مزار الجديدة.

وطالبت الشركة، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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