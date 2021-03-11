شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لحقوق الإنسان» تقدم مذكرة للمنظمات الدولية حول حق الإنسان المصري في المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحامى والحقوقي عصام شيحه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة سوف تعقد ورشة عمل من الخبراء والمتخصصين في شؤون المياه لإعداد مذكرة شاملة لعرضها على المنظمات الدولية لتوضيح وجهة نظر الشعب المصرى في التعنت الاثيوبى وذلك كبداية لتحركات دولية بخصوص حق المواطن المصرى في مياه الشرب وحق الفلاح المصري في مياه الرى وما يمثله السد الأثيوبي من خطورة على تلك الحقوق الأساسية للمواطن المصري في المياه.

وأوضح أن نهر النيل تحكمه معاهدات واتفاقيات مستقرة منذ عقود طويلة كما سوف تثير المنظمة محاولات اثيوبيا لتجاوز اتفاقيات تاريخية تضمن حق المواطن المصرى وحقوق كل دول حوض النيل واضاف عصام شيحه أن تحرك المنظمة في هذا الشأن سيكون من خلال ما تملكه من ثقل دولى حيث إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسجله لدى الأمم المتحدة وفى مجلس حقوق الإنسان الدولى ولديها وضع إستشارى في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهى أيضا عضو في خمس منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادى وإلاجتماعى بالامم المتحدة ومن بين تلك المنظمات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس FIDH واللجنة الدولية للحقوقيين في جنيف ICJ.

واضاف إن المنظمة من خلال ما تملكه من ثقل دولى سوف تثير قضية السد الاثيوبى وسوف تطالب تلك المنظمات الدولية أن تضطلع بدورها تجاه حقوق الإنسان المصرى في المياه وهى مسألة حياة أو موت.