شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من «معلومات الوزراء» لإنشاء منصات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر المحافظة بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، وفداً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك للعمل على إنشاء منصات اتصالية عالمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تخاطب الداخل المحلي والخارج الإقليمي والعالمي، بصورة رقمية حديثة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بالمحافظة.. لتصبح أول محافظة رقمية ذكية في مصر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه خلال اللقاء تمت مناقشة إمكانية إنشاء وتنفيذ مجموعة من منصات التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة احترافية، والتي أصبحت أحد أهم الوسائط الاتصالية والإعلانية والتسويقية في العصر الحديث، والتي يمكن من خلالها العمل على تسويق ودعم المحافظة بصورة إعلامية حديثة للعمل على إبراز المقاصد السياحية المتميزة في المحافظة بصورة عالمية وتوضيح حجم النهضة الكبيرة بها على المستوى الإداري والعمراني والأمني، حيث ضم الوفد كل من اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء لتنمية الأعمال، والدكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإعلام الرقمي والخبير الإعلامي بالمركز.

وقام محافظ جنوب سيناء، بعقد اجتماع مع مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك بحضور نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة والمستشار القانوني للمحافطة، وفريق إدارة الإعلام بالمحافظة، وخلال الإجتماع استعرض الوفد خطة تنفيذية لإنشاء منصات متكاملة لشبكات التواصل الاجتماعي بصورة عالمية لمخاطبة السائحين من مختلف الجنسيات، والعمل على إبراز التميز السياحي والبيئي ومستوى الأمن، الذي تتمتع به محافظة جنوب سيناء، وذلك بصورة رقمية حديثة تتماشى مع تقنيات العصر الحديث.. واستخدام لغة جديدة في التواصل والترويج للمحافطة ومصر بشكل عام.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى حرص المحافظة على استخدام التقنيات الحديثة في التواصل مع الجماهير المستهدفة، للترويج لمحافظة جنوب سيناء بمقاصدها السياحية المتميزة، بما يعمل على دعم الصورة الإعلامية والسياحية لمصر خارجيا، والترويج لها بطرق رقمية حديثة..