شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الثاني الثانوي» يواصلون أداء الامتحانات بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل طلاب الصف الثانى الثانوى في الوادى الجديد أداء الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول، حيث أدى اليوم الخميس طلاب المجموعة العلمية امتحان مادة التطبيقات الرياضية، فيما يؤدى طلاب المجموعة الأدبية الامتحان بمادة الجغرافيا.

وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد إنه يتم متابعة سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس والتى بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر.

وأضاف : هناك التزام من جانب الطلاب والمعلمين بضوابط الامتحانات، بجانب التعاون وتضافر الجهود وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلاب خلال فترة الامتحانات .. مشيرا إلى أن فريق العمل بغرفة عمليات المديرية والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية يواصلون العمل على مدار الساعة وتقديم كافة سبل الدعم الفنى للطلاب وحل أي من المشكلات بشكل سريع.