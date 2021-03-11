شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات و12 مصابا بحريق هائل فى مصنع بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن وجود 5 حالات وفاة، وإصابة 12 آخرين حتى الآن، بحريق مصنع بحي إسكان الشباب فى العبور، حيث تم نقل المصابين لمستشفي السلام، فى الوقت الذى لم يصدر فيه أى بيان رسمى من وزارتى الداخلية أو الصحة، حول أعداد الوفيات والمصابين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع بحي الشباب بمدينة العبور، بالإضافة إلى الدعم المقدم من محافظة الشرقية بـ3 سيارات إطفاء لمحاولات السيطرة على الحريق.

وكان قد نشب، حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كوردون أمنى بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.