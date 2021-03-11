شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى من حريق مصنع العبور ولحظة وصول الحماية المدنية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا وفيديوهات من الحريق الهائل الذى اندلع بأحد المصانع فى منطقة العبور، حيث أظهرت الصور تصاعد الأدخنة بشكل كثيف مثلما ظهر خلال الفيديو، وتبين وصول سيارات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على النيران.



حريق العبور

وكان نشب منذ قليل، حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.



حريق العبور

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.