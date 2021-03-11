شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع فى العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وتم منع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة، ويتم محاصرة الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمنع امتداد الحريق للمصانع المجاورة.