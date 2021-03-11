شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اعتدال بالطقس ودرجات الحرارة توالى انخفاضها والعظمى بالقاهرة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى اعتدال فى الأحوال الجوية بداية من اليوم على شمال البلاد وتتوالى درجات الحرارة فى الانخفاض على مختلف الأنحاء خلال الأيام القادمة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في التغيرات السريعة التى تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة فى مثل هذا الوقت من كل عام.

ويشهد الطقس اليوم، الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و 8 درجات، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 15 درجة.