شكرا لقرائتكم خبر عن في نهاية الأسبوع الثاني.. انتظام الامتحانات في كليات جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت اليوم امتحانات عدد من كليات جامعة العريش في نهاية الأسبوع الثانى.. حيث أكد الدكتور سعيد عبدالله لافى رئيس الجامعة على انتظام الامتحانات في مختلف كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجامعة بعد جولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بمرافقه الدكتور عز الدين الحسينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء ووكلاء الكليات أن الامتحانات متواصلة في عدد من الكليات.. حيث انتهت بالنسبة لبعض الكليات الأخرى والتعليم المدمج بجميع فروعه ومستوياته.. مشيرا إلى الاستعداد لاجراء امتحانات التخلفات عقب انتهاء الامتحانات الحالية.

وأعلن رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير بطريقة صحيحة وسليمة من حيث وجود لوحات إسترشادية معلقة على جميع اللجان تضم الأسماء وأرقام الجلوس بكل لجنة.. مؤكدًا على أن الامتحانات تعتمد على تطبيق الورقة الامتحانية التي تتوافق مع المعايير من حيث الشكل والموضوع، وأن أسئلة الامتحان من المنهج المقرر، وتسير الامتحانات بانتظام ودون أية مشاكل أو صعوبات.. حيث يتم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية من تطهير وكمامات وتباعد اجتماعى، والالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى التزام الطلاب بقواعد ونظم الامتحانات، ومنها عدم السماح بالدخول بالتليفون المحمول داخل اللجنة وإرتداء الكمامة الواقية والحضور مبكرا لعدم التزاحم.. إلى جانب دخول الطالب بتحقيق الشخصية.. مشددًا على الاهتمام والمتابعة الدائمة لأعمال التطهير والتعقيم وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالجامعة.

ومن جانبه أشار الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية إلى استمرار الامتحانات بالنسبة لعدد من الشعب حتى نهاية الأسبوع المقبل.. حيث انتهت بالنسبة لبعض الشعب، وستجرى امتحانات التخلفات اعتبارا من يوم 20 مارس الجارى.. مشيرا إلى انتظام الامتحانات خلال الفترة الماضية منذ بدايتها.. مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير كافة مستلزمات الطلاب والمراقبين من مطهرات وكمامات وغيرها.

وأكد الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش ورئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بها على اتباع كافة الاجراءات داخل لجان الامتحانات.. مشيرا إلى تطهيرها وتعقيمها قبل وبعد كل امتحان، والتشديد على ارتداء الطلاب للكمامات ومراعاة التباعد داخل اللجان، والتنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام بالاجراءات وعدم التجمع أمام اللجان بعد انتهاء الامتحانات.

وأعلن أن امتحانات التخلفات ستجرى اعتبارا من 17 مارس الجارى باتباع نفس الاجراءات حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين.