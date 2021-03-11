شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية : زلزل بقوة 3.2 ريختر وتابع للهزة بقوة 2.2 ريختر على بعد 48كم من أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد رصدت، صباح الخميس، هزة أرضية على بُعد 48 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل في أسوان.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهزة وقعت في تمام الرابعة و12 دقيقة و12 ثانية صباحًا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وذلك على خط العرض: 22.77 شمالًا، وخط الطول: 31.54 شرقًا، وبعمق: 10 كم.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لم يرد إلى المعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة، بالرغم من حدوث تابع للهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، في تمام السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.

