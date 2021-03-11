شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وشبورة وأمطار.. تعرف على خريطة الطقس من الخميس للثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم خريطة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، بداية من اليوم الخميس 11 مارس، إلى الثلاثاء 16 مارس الجاري.

حيث يشهد الطقس اعتبارًا من الخميس 11 مارس إلى السبت 13 مارس، انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.

وفيما يلى خريطة الطقس والظواهر الجوية خلال تلك الفترة

الخميس 11 مارس

أمطار خفيفة على مناطق من السلوم - مطروح - الإسكندرية، على فترات متقطعة 30 % تقريبا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

الجمعة 12 مارس

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة 40% تقريبا، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 3 : 4 متر.

السبت 13 مارس

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الأحد 14 مارس

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الاثنين 15 مارس

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

الثلاثاء 16 مارس

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.