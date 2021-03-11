محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ36 قرية بشبين القناطر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لـ 36 قرية بمدينة شبين القناطر، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير وتنمية (1500) قرية ريفية كمرحلة أولى على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري.

أكد المحافظ، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس مصطفى المصري ممثل المكتب الاستشاري، أنه سيتم السير في إجراءات العرض على رئيس مجلس الوزراء للتصديق لإستصدار قرار للعمل بتلك المخططات التفصيلية التي اعتمدت ليبدأ العمل بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه يتم بالمخططات التفصيلية تحديد عروض الشوارع بالمناطق القائمة ومناطق الامتداد وتوطين الخدمات، وذلك بالحيز المعتمد في الفتره من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩.

وأضاف أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم مراعاة التنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي ل ٣٦ قرية بشبين القناطر

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي ل ٣٦ قرية بشبين القناطر

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي ل ٣٦ قرية بشبين القناطر