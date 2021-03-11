شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، عددًا من القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها:

القرار رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «تحديث الخط الأول لمترو القاهرة» بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 2.5 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ الأول من أغسطس 2018.

القرار رقم 64 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبوسمبل بمحافظة أسوان، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة.

القرار رقم 65 لسنة 2021 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالشريط المحصور بين طريق المعاهدة ومصرف أم الريش الرئيسي جنوب بورسعيد، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2021 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والفيوم لاستخدامها في إقامة منشآت شرطية.

القرار الجمهورى رقم 68 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية إدكو بمحافظة البحيرة، لاستخدامها في أغراض الأمن القومى.

القرار الجمهورى رقم 69 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى.

القرار الجمهورى رقم 70 لسنة 2021 بتخصيص قطعة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بساتين الإسماعيلية- مركز بلبيس لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية.

الجريدة الرسمية 11 مارس 2021