شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية في مصر تحصد المركز الأول في تحدي جمعية المحللين الماليين CFA والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز فريق الجامعة البريطانية في مصر والذي يضم 5 طلاب من شعبة التمويل والمحاسبة، بالمركز الأول في تحدي جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مصر CFA لعام ٢٠٢١.

وهنأت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر فريق قسم المحاسبة بالجامعة بهذا الإنجاز الكبير، وللعام الثاني على التوالي، بما يؤكد على كل معاني الجدية والالتزام، والأخذ بأحدث أساليب وتقنيات البحث العلمي.

وأعربت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر في بيان، عن سعادتها، ومجلس الأمناء، بما يحققه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من نجاحات، تتمثل في الفوز بجميع المسابقات العلمية والبحثية التي يمثلون الجامعة فيها، وهو ما يجعلنا نشجع جهودهم دومًا، بهدف تحقيق المزيد من تنمية القدرات والمهارات، ومن ثم تحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

ووجهت الدكتورة ودودة بدران، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال الشكر للدكتور محمد رشوان، رئيس قسم إدارة الأعمال، والدكتور داليا المسلمى، منسق شعبة التمويل، والدكتور رانيا سالم، المستشار الأكاديمي، وندى حسام، المعيدة بقسم التمويل، ومتطوعة تحدي جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مصر، إضافة إلى الدكتورة تسنيم جمعة لتقديمها الدعم والاستشارة للفريق، وأدهم الشرقاوى، خريج الجامعة البريطانية، ورئيس سفراء تحدى جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الجامعة البريطانية.

وقالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن فوز فريق الكلية بالمركز الأول في تحدى جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مصر CFA لعام ٢٠٢١ يؤكد تعزيز استراتيجية الجامعة في تحقيق العلاقة المتبادلة والمباشرة فيما بينها وسوق العمل الذي بات يشهد تطورًا غير مسبوق.

جدير بالذكر أن الفريق حصل على المركز الأول في المنافسة التي تضمنت ١٨ جامعة مصرية، حيث يمثل مصر في تحدي جمعية المحللين الماليين المعتمدين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.