شكرا لقرائتكم خبر عن 27582 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي يختتمون امتحان الترم الأول في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي 27582 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي بالمنيا، اليوم، امتحان مادتي التطبيقات الرياضية، والجغرافيا على مرحلتين.

وقال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا إن من بين الطلاب الذين حرصوا على اداء الامتحان، 2600 طالب وطالبة حكومي، و983 طالب وطالبة خدمات، و288 طالب وطالبة خاصة، يؤدون الامتحانات، داخل 131 مدرسة.