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27582 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي يختتمون امتحان الترم الأول في المنيا  

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي 27582 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي بالمنيا، اليوم، امتحان مادتي التطبيقات ، والجغرافيا على مرحلتين.

وقال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا إن من بين الطلاب الذين حرصوا على اداء الامتحان، 2600 طالب وطالبة حكومي، و983 طالب وطالبة خدمات، و288 طالب وطالبة خاصة، يؤدون الامتحانات، داخل 131 مدرسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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