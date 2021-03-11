شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم شمال سيناء» يستقبل وكيل المطرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء الخميس، الأنبا غبريال إبراهيم، وكيل مطرانية شمال سيناء وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية بالعريش.

وقدم وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء العزاء في زوجة وكيل مطرانية شمال سيناء، مشيرًا إلى مناقشة عدد من الموضوعات.

حضر اللقاء أيمن فؤاد، موجه عام الدين المسيحي بالمديرية.