شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .. الصحة تحذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الصحة والسكان الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، مؤكدة أن الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس أول الفئات المعرضة للإصابة به.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفئة الثانية المحددة بخطر الإصابة هم المصابين بأمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية المزمنة ومرضى الفشل الكلوي.

وأضافت وزارة الصحة : «مرضى نقص المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، ومرضى الأورام وكبار السن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس».

وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 188361 من ضمنهم 145418 حالة تم شفاؤها، و11128 حالة وفاة.